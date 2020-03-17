Банк БелВЭБ расширил линейку продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действующая линейка кредитных продуктов для МСБ дополнена программой «ФАЙНЫ ГАРАНТ», которая позволяет получить банковскую гарантию по упрощенной процедуре.

В частности, «ФАЙНЫ ГАРАНТ» включает в себя наиболее востребованные виды банковских гарантий: конкурсная (тендерная) гарантия; гарантия надлежащего исполнения контракта; гарантия оплаты товара (работ, услуг); гарантия возврата авансового платежа; гарантия в пользу таможенных органов Беларуси; банковские гарантии в пользу БАМАП.

Гарантии предоставляются в сумме до 15 тысяч базовых величин, что отвечает большинству требований малого и среднего бизнеса.

Ключевой особенностью продукта «ФАЙНЫ ГАРАНТ» является возможность получения гарантии без залога и поручителей.

Кроме того, представители малого и среднего бизнеса могут выбрать оптимальный для себя режим уплаты вознаграждения (ежемесячно/ежеквартально/авансом).

Для подачи заявки достаточно предоставить упрощенный пакет документов.

«ФАЙНЫ ГАРАНТ» разработан в контексте новой бизнес-модели поддержки малого и среднего бизнеса, первоочередная задача которой – значительное упрощение доступа к банковским продуктам и услугам. В этих целях банк трансформирует свои отделения в современные технологичные офисы, совершенствует специализированные продукты для клиентов малого и среднего бизнеса, развивает дистанционные каналы обслуживания, обеспечивая тем самым доступ представителям бизнеса к банковским услугам в режиме «24/7».

Так, в прошлом году Банк БелВЭБ внедрил новую прорывную линейку кредитов «ФАЙНАЯ», которая продемонстрировала свою востребованность у клиентов сегмента МСБ.