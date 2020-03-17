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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ЗАКРЫВАЕТ РКЦ №10 В МОЗЫРЕ
16:45 17.03.2020
Идея Банк 19 марта 2020 года закрывает расчетно-кассовый центр №10 в Мозыре (ул. Малинина, 13. «Евроопт»), сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
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