БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ЗАКРЫВАЕТ РКЦ №10 В МОЗЫРЕ

16:45 17.03.2020 Идея Банк 19 марта 2020 года закрывает расчетно-кассовый центр №10 в Мозыре (ул. Малинина, 13. «Евроопт»), сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка. Банк приносит извинения за возможные неудобства.