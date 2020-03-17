Белинвестбанк и компания LWO запустили систему оплаты проезда с помощью QR-кода в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, смартфон, приложение Оплати™ и QR-код – именно так с 17 марта можно оплатить проезд в общественном транспорте еще одного областного центра. Покупка билета займет всего несколько секунд, а его проверка произойдет мгновенно. Могилев – четвертый город страны, где инновационная технология покупки и проверки билетов в электронном виде стала доступна каждому пассажиру.

С 17 марта в Могилеве рассчитаться по QR-коду за проезд можно на нескольких автобусных и троллейбусных маршрутах. Пока к системе подключено только несколько единиц техники, но постепенно количество будет увеличиваться. Так, например, в Борисове с момента внедрения инновационной технологии (прошло чуть более месяца) к системе подключено уже 43% автопарка. К концу марта эта цифра приблизится к 100%.

На смену традиционным бумажным талончикам приходят «smart» билеты. Они хранятся в электронном виде прямо в телефоне. В них содержится вся необходимая информация для контролера и самого пассажира: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, стоимость проездного документа, а также остановочный пункт, до которого он действителен.

Данной технологией оплаты проезда с февраля пользуются в автобусах Борисова и Гомеля. В Витебске технология стала доступна еще и на троллейбусных маршрутах. Как показывает практика, те, кто хотя бы раз воспользовался возможностью покупки билета с помощью QR-кода, о других способах оплаты не вспоминают.

Воспользоваться мобильным платежным сервисом Оплати™, а значит и инновационной системой оплаты проезда сможет любой житель Беларуси, независимо от того, клиентом какого банка он является. Установив приложение на свой смартфон, необходимо навести камеру на наклейку с QR-кодом, который размещен в салоне автобуса. Причем не придется пробираться сквозь весь салон к кондуктору, камера на телефоне считывает QR-код с расстояния до двух метров.

Проверка билета осуществляется также быстро. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, под ним появится соответствующая надпись.

Между тем возможность приобретения билетов – это лишь одна из функций Оплати™.

«Мы не делаем отдельное транспортное приложение. Мы создаем универсальный сервис. Человек с нашим электронным кошельком сможет пользоваться не только любыми транспортными средствами в нашей стране, где мы внедряемся оплату по QR-коду, он сможет оплачивать товары или услуги в организациях торговли и сервиса. Мы хотим, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно и могли воспользоваться приложением везде», – рассказал представитель разработчика сервиса, заместитель директора компании LWO по техническим вопросам Кирилл Талейко.

В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Гродно, Бресте, Пинске, Молодечно, Жодино, Барановичах и Новополоцке.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары с помощью QR-кода в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и Оплати-Бизнес™. Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения - 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.