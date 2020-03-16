БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АБСОЛЮТБАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ДОЛЛАРАХ ЮРЛИЦ И ИП

13:54 17.03.2020 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» снижает размер процентов за пользование находящихся на текущих счетах денежными средствами в долларах США юрлиц и ИП. «С 1 апреля 2020 года размер процентов за пользование временно свободными денежными средствами, находящимися на текущих (расчетных) банковских счетах, субсчетах в долларах США юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при размере среднедневных остатков на счете 1 000 000 (один миллион) и более долларов США, будет снижен с 0,2% годовых до 0,0001%», - говорится в сообщении банка.