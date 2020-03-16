БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ НОЧЬЮ 21 МАРТА МОГУТ РАБОТАТЬ С ПЕРЕБОЯМИ

12:23 17.03.2020 Непродолжительные перерывы в обслуживании банковских карточек могут возникнуть 21 марта ночью. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белгазпромбанке, это связано с намеченными Банковским процессинговым центром технологических работ 21 марта с 2:00 до 4:00. Кратковременные перерывы в обслуживании граждан по банковским картам возможны в организациях торговли и сервиса (магазинах, автозаправках и других), устройствах самообслуживания, банкоматах.