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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ НОЧЬЮ 21 МАРТА МОГУТ РАБОТАТЬ С ПЕРЕБОЯМИ
12:23 17.03.2020
Непродолжительные перерывы в обслуживании банковских карточек могут возникнуть 21 марта ночью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белгазпромбанке, это связано с намеченными Банковским процессинговым центром технологических работ 21 марта с 2:00 до 4:00.
Кратковременные перерывы в обслуживании граждан по банковским картам возможны в организациях торговли и сервиса (магазинах, автозаправках и других), устройствах самообслуживания, банкоматах.
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