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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С АПРЕЛЯ БПС-СБЕРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ОТПРАВКУ СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «КОЛИБРИ»
11:04 17.03.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 апреля 2020 года прекращает отправку срочных денежных переводов "Колибри".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплаты и возврат денежных средств будет производиться до 1 июня 2020 года.
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