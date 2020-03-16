БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С АПРЕЛЯ БПС-СБЕРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ОТПРАВКУ СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «КОЛИБРИ»

11:04 17.03.2020 ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 апреля 2020 года прекращает отправку срочных денежных переводов "Колибри". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплаты и возврат денежных средств будет производиться до 1 июня 2020 года.