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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДОСТАВИТ КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДКОМПЛЕКСА В БРЕСТЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ БОЛЬНИЦЫ В ГРОДНО
09:46 17.03.2020
ОАО "Банк развития" предоставит кредит на строительство медицинского комплекса в Бресте, а также на реконструкцию комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, средства для объекта здравоохранения в Бресте будут предоставлены в течение 2020-2022 годов в размере до Br25 млн, в Гродно - до Br53,8 млн в 2020-2025 годах.
Согласно документу, погашение кредита на строительство медицинского комплекса в Бресте и оплата процентов за пользование им осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование государственных инвестиционных программ на 2020-2029 годы, на реконструкцию больницы в Гродно - за счет средств бюджета Гродненской области.
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