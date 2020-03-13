БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК С 17 МАРТА ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ

12:14 16.03.2020 ЗАО «БСБ Банк» с 17 марта 2020 года изменяет тарифы для бизнес-клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются, в частности, условия предоставления банковской и таможенной гарантий. Теперь индивидуальные тарифы будут действовать на следующие услуги: выдача гарантии, поручительства; рассмотрение документов; срочное рассмотрение документов (от 1 до 5 дней); оформление и сопровождение таможенной гарантии.