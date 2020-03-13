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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В СВЕТЛОГОРСКЕ В ОБНОВЛЕННОМ ФОРМАТЕ НАЧАЛ РАБОТУ ОФИС БЕЛИНВЕСТБАНКА
09:51 16.03.2020

Белинвестбанк расширяет доступность финансовых услуг для населения в регионах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обновленном формате начал работу офис финучреждения в Светлогорске (микрорайон Первомайский, 3а).

Теперь там осуществляется основной комплекс кассового обслуживания клиентов: валютно-обменные операции, прием платежей от физических лиц, операции с платежными карточками, оформление и погашение кредитов, депозитов, получение и отправление денежных переводов по системе «Золотая Корона».

В офисе банка можно получить консультацию специалиста по всем направлениям розничного бизнеса: кредиты, карты, депозиты.

Кроме того, в данном подразделении оказывают услуги по приему выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сегодня Белинвестбанк имеет одну из самых обширных региональных сетей среди кредитно-финансовых институтов. На сегодняшний день клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 6 региональных дирекциях, Главном операционном управлении и 26 центрах банковских услуг. Обслуживание клиентов осуществляют также 61 удаленное рабочее место. Сеть устройств самообслуживания банка включает 512 банкоматов, 216 инфокиосков, эквайринговая сеть насчитывает более 12 тыс. единиц платежного оборудования в 9 тыс. торгово-сервисных предприятиях.
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