БПС-Сбербанк перейдет в начале апреля на собственный процессинг банковских карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый высокотехнологичный центр позволит быстрее внедрять и запускать передовые технологии и сервисы.

Современный центр обработки данных предоставит новые возможности и компетенции. БПС-Сбербанк уже планирует сократить время и повысить качество обслуживания клиентов. Переход будет «бесшовным» и не потребует каких-либо действий от владельцев карточек.

Смену процессинга в банке называют шагом в будущее. Банк достиг того уровня, когда стало экономически выгоднее построить собственный процессинговый центр.

«Новый процессинг позволит укрепить технологическое лидерство банка. Владельцы карточек почувствуют перемены в скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов, появлении новых технологий и т.д. Что важно, сам переход пройдет в мягком режиме: клиентам ничего не нужно будет делать – лишь подождать, пока данные с одного процессинга будут перенесены на другой», – подчеркивают в БПС-Сбербанке.