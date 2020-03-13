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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ БПС-СБЕРБАНК ПЕРЕЙДЕТ НА НОВЫЙ ПРОЦЕССИНГ
18:01 13.03.2020
БПС-Сбербанк перейдет в начале апреля на собственный процессинг банковских карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый высокотехнологичный центр позволит быстрее внедрять и запускать передовые технологии и сервисы.
Современный центр обработки данных предоставит новые возможности и компетенции. БПС-Сбербанк уже планирует сократить время и повысить качество обслуживания клиентов. Переход будет «бесшовным» и не потребует каких-либо действий от владельцев карточек.
Смену процессинга в банке называют шагом в будущее. Банк достиг того уровня, когда стало экономически выгоднее построить собственный процессинговый центр.
«Новый процессинг позволит укрепить технологическое лидерство банка. Владельцы карточек почувствуют перемены в скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов, появлении новых технологий и т.д. Что важно, сам переход пройдет в мягком режиме: клиентам ничего не нужно будет делать – лишь подождать, пока данные с одного процессинга будут перенесены на другой», – подчеркивают в БПС-Сбербанке.
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