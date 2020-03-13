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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТАРИФОВ И ПЛАТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:15 13.03.2020
ЗАО «РРБ-Банк» с 23 марта 2020 года вносит изменения в Сборник тарифов и плат (вознаграждений) за операции для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при приеме наличных денежных средств в белорусских рублях с дальнейшим перечислением их на счета, открытые в других банках Беларуси, размер ставки платы составит:
на строительство, покупку индивидуальных жилых домов (долей, частей) и квартир (долей, частей), а также нежилых помещений» - 0,1% от перечисляемой суммы (мин. 5 BYN, макс. 100.00 BYN),
на иные цели - 1% от перечисляемой суммы (мин. 5 BYN, макс. 100.00 BYN).
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