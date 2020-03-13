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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ КРЕДИТНУЮ КАРТУ С ГРЕЙС-ПЕРИОДОМ
16:40 13.03.2020
Альфа-Банк представил кредитную карту “Альфа-Кредитка” с грейс-периодом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить карту можно без справки о доходах и на максимальную сумму 5000 BYN. Процентная ставка за пользование деньгами фиксированная и составляет 12,32% годовых.
Рассчитаться “Альфа-Кредиткой” можно в любой точке земного шара, где принимают банковские карты. Грейс-период — время, когда банк за пользование деньгами выставляет символическую ставку в 0,1% годовых — составляет 5 дней
Оставить заявку на оформление “Альфа-Кредитки” можно на сайте Альфа-Банка, а также на удаленных рабочих местах.
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