Альфа-Банк представил кредитную карту “Альфа-Кредитка” с грейс-периодом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить карту можно без справки о доходах и на максимальную сумму 5000 BYN. Процентная ставка за пользование деньгами фиксированная и составляет 12,32% годовых.

Рассчитаться “Альфа-Кредиткой” можно в любой точке земного шара, где принимают банковские карты. Грейс-период — время, когда банк за пользование деньгами выставляет символическую ставку в 0,1% годовых — составляет 5 дней

Оставить заявку на оформление “Альфа-Кредитки” можно на сайте Альфа-Банка, а также на удаленных рабочих местах.