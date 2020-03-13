16 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» (Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет заслушан отчет об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2019 год и о выполнении Стратегического плана развития на 2018-2019 гг., а также рассмотрены аудиторские заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» и ООО «ФБК-Бел».

На собрании также планируется утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2019 год.

Помимо этого, акционеры изберут членов выборных органов ЗАО «ТК Банк» и утвердят Положение о Совете директоров ЗАО «ТК Банк» в новой редакции.