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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ТК БАНК» ПРОЙДЕТ 16 МАРТА
16:11 13.03.2020
16 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» (Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет заслушан отчет об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2019 год и о выполнении Стратегического плана развития на 2018-2019 гг., а также рассмотрены аудиторские заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» и ООО «ФБК-Бел».
На собрании также планируется утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2019 год.
Помимо этого, акционеры изберут членов выборных органов ЗАО «ТК Банк» и утвердят Положение о Совете директоров ЗАО «ТК Банк» в новой редакции.
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