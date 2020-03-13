ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) расширило возможности системы «Интернет-Банк» для бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках развития дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет-Банк» появились следующие новые сервисы: заключение договоров банковского вклада (депозита) и дополнительных соглашений к ним в виде электронного документа; заявка на конверсию на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа; заявка на продажу иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа.

Дополнительную информацию об услугах дистанционного банковского обслуживания можно получить на сайте банка ВТБ (Беларусь).

Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» предназначена для оперативного взаимодействия клиента и банка с использованием глобальной компьютерной сети интернет. Система обеспечивает получение информации, формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений клиентов.