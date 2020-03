С 26 марта 2020 года вступают в силу изменения в Общие условия предоставления продукта «Покупка частями».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Альфа-Банка, по кредитному договору не предоставляется кредит в отношении безналичной расходной операции, совершенной с использованием карточки, выпущенной в рамках банковских продуктов «Карта №1», «Карта Альфа-Aliexpress», World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, Wargaming Premium", «Суперкупилка", Пакетов услуг Alfa LIFE, Alfa Life NEW.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.