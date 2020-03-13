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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИБЕРСПОРТА
13:59 13.03.2020

РОО «Белорусская федерация киберспорта» 10 марта 2020 года впервые за все время своего существования представила Генерального партнера - ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, партнерское соглашение об участии банка во всех киберспортивных активностях Федерации рассчитано на один год и будет касаться как усиления имиджа бренда, так и продвижения возможностей карточки «Cashalot» в киберспортивной среде.

«Cashalot – это карта с большим кэшбэком, а киберспорт – это спорт с большим потенциалом, так что закономерно, что мы приняли решение и поддержали Белорусскую федерацию киберспорта в такой важный период ее развития», – отметил директор департамента развития и сопровождения розничного бизнеса Белгазпромбанка Дмитрий Фурс.

Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 1990 году, контролируется группой Газпром и занимает ведущие позиции в сфере кредитования частного сектора белорусской экономики, в частности, малого и среднего бизнеса, розничного кредитования. По размеру активов Белгазпромбанк занимает 3-е место в белорусской банковской системе и является крупнейшим частным банком страны.

Cashalot – банковская карточка Белгазпромбанка (платёжной системы Visa), помогающая зарабатывать на каждой безналичной операции. Совершая подобные операции в торгово-сервисной сети партнёров, можно увеличить размер кэшбэка в несколько раз. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Заказать карту "Cashalot" можно с доставкой на дом.

МЭТА. Open — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта путем трансляции киберспортивных соревнований и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов через участие в разнообразных турнирах.
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