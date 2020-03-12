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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ВЫПУСТИТ В ОБРАЩЕНИЕ ШЕСТЬ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ
13:24 13.03.2020
Национальный банк Беларуси с 14 апреля 2020 года выпустит ряд памятных платежных монет. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 69 от 10 марта 2020 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в обращение выпускаются следующие шесть монет:
серебряная монета «550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці» номиналом 100 рублей, тиражом 599 штук;
серебряная монета «75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» номиналом 20 рублей, тиражом 999 штук;
серебряная монета «Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» номиналом 20 рублей, тиражом 1599 штук;
медно-никелевая монета «550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці» номиналом 1 рубль, тиражом 1999 штук;
медно-никелевая монета «75год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» номиналом 1 рубль, тиражом 1999 штук;
медно-никелевая монета «Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» номиналом 1 рубль, тиражом 2999 штук.
Все выпускаемые в обращение монеты являются платежным средством Республики Беларусь.
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