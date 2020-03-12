С 23 марта 2020 года изменяются лимиты по операциям с использованием банковских платежных карточек Visa Virtual и Виртуальная карта V-BANKING Банка «Решение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Банк «Решение», по двумя картам можно совершать не более 30 безналичных операций в сутки.

При этом лимит суммы безналичных операций по карте Visa Virtual в долларах и евро в сутки установлен в размере 2500, лимит транзакций в месяц – 3750.

По виртуальной карте A1 banking лимит суммы безналичных операций в сутки установлен в размере 5000 белорусских рублей, лимит транзакций в месяц – 7500.