|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 23 МАРТА ИЗМЕНЯЮТСЯ ЛИМИТЫ ПО ДВУМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ БАНКА «РЕШЕНИЕ»
12:32 13.03.2020
С 23 марта 2020 года изменяются лимиты по операциям с использованием банковских платежных карточек Visa Virtual и Виртуальная карта V-BANKING Банка «Решение».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Банк «Решение», по двумя картам можно совершать не более 30 безналичных операций в сутки.
При этом лимит суммы безналичных операций по карте Visa Virtual в долларах и евро в сутки установлен в размере 2500, лимит транзакций в месяц – 3750.
По виртуальной карте A1 banking лимит суммы безналичных операций в сутки установлен в размере 5000 белорусских рублей, лимит транзакций в месяц – 7500.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
Курсы в банках
на 13.03.2020
Конвертация в банках
на 13.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте