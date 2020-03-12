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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 3 В ГРОДНО
10:44 13.03.2020
ОАО «Белинвестбанк» определен банком-агентом правительства Беларуси по обслуживанию займа, который будет привлечен для реализации реконструкции Городской клинической больницы № 3 в Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.
На эти цели Беларусь привлечет в 2020-2025 годах внешний государственный заем Кувейтского фонда арабского экономического развития. Соответствующий указ № 89 подписал Александр Лукашенко. Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около 57 млн белорусских рублей). Он будет привлечен на 24 года.
Указом одобрен проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, впервые о своей готовности содействовать строительству онкоцентра в Гродненской области председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев заявил в ноябре 2017 года во время поездки в Гродненскую область.
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