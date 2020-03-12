ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 3 В ГРОДНО
10:44 13.03.2020

ОАО «Белинвестбанк» определен банком-агентом правительства Беларуси по обслуживанию займа, который будет привлечен для реализации реконструкции Городской клинической больницы № 3 в Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

На эти цели Беларусь привлечет в 2020-2025 годах внешний государственный заем Кувейтского фонда арабского экономического развития. Соответствующий указ № 89 подписал Александр Лукашенко. Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около 57 млн белорусских рублей). Он будет привлечен на 24 года.

Указом одобрен проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, впервые о своей готовности содействовать строительству онкоцентра в Гродненской области председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев заявил в ноябре 2017 года во время поездки в Гродненскую область.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
валюта курс
EUR 2.6471
USD 2.3474
RUB 3.1656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6471 +0.0257
USD 2.3474 +0.0333
RUB 3.1656 -0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6600
USD 2.3530 2.3800
RUB 3.1760 3.2380
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1210
EUR/RUB 81.8000 83.7800
USD/RUB 72.9000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте