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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ БАНКА УСТАНОВЛЕН В МИНСКЕ
09:33 13.03.2020
Идея Банк установил новый банкомат в Минске (ул. В.Хоружей, 25/1. Магазин "Санта").
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате возможно снять наличные деньги (белорусские рубли, доллары США), а также пополнить счет наличными денежными средствами.
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