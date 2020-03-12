БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ БАНКА УСТАНОВЛЕН В МИНСКЕ

09:33 13.03.2020 Идея Банк установил новый банкомат в Минске (ул. В.Хоружей, 25/1. Магазин "Санта"). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате возможно снять наличные деньги (белорусские рубли, доллары США), а также пополнить счет наличными денежными средствами.