|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВЫСТУПИЛ ВЕДУЩИМ ОРГАНИЗАТОРОМ В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТЕ ДЛЯ УЗБЕКСКОГО МИКРОКРЕДИТБАНКА
18:16 12.03.2020
ОАО «Белагропромбанк» в статусе ведущего организатора приняло участие в очередном международном проекте по организации дебютного синдицированного кредита для одного из государственных банков Узбекистана – Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, сделка состоялась 11 марта 2020 года, при участии 14 кредиторов – финансовых институтов из Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Азербайджана. Общий объем сделки составил 64 миллиона евро и 25 миллионов долларов США. Ресурсы предоставлены заемщику на срок 1 год с опцией дальнейшей пролонгации.
АКБ «Микрокредитбанк» является одним из ведущих универсальных коммерческих банков Республики Узбекистан. Банк обслуживает клиентов различных отраслей и секторов экономики, в том числе сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Международный рейтинг присвоен на уровне BB- (Fitch).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
Курсы в банках
на 12.03.2020
Конвертация в банках
на 12.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте