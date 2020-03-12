ОАО «Белагропромбанк» в статусе ведущего организатора приняло участие в очередном международном проекте по организации дебютного синдицированного кредита для одного из государственных банков Узбекистана – Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, сделка состоялась 11 марта 2020 года, при участии 14 кредиторов – финансовых институтов из Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Азербайджана. Общий объем сделки составил 64 миллиона евро и 25 миллионов долларов США. Ресурсы предоставлены заемщику на срок 1 год с опцией дальнейшей пролонгации.

АКБ «Микрокредитбанк» является одним из ведущих универсальных коммерческих банков Республики Узбекистан. Банк обслуживает клиентов различных отраслей и секторов экономики, в том числе сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Международный рейтинг присвоен на уровне BB- (Fitch).