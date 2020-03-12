Банк БелВЭБ с 25 марта 2020 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышается плата за банковский перевод в белорусских рублях, а также за прием от физического лица и зачисление на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, открытый в банке, наличных денежных средств в белорусских рублях: в оплату строительства, жилищных облигаций или приобретения недвижимости до 0,3% от суммы, минимум 10 руб., максимум 200 руб.; на другие цели - до 2% от суммы, минимум 10 руб. максимум 200 руб.

Также за прием от физического лица и зачисление наличных денежных средств в иностранной валюте на счет организации с дипломатическим статусом, открытый в банке, в евро плата повысится до 10 EUR за одну операцию, в иной иностранной валюте - до 10 USD за одну операцию.

Кроме того, ставка тарифа за проверку подлинности банкнот составит 20 копеек за одну банкноту, в том числе НДС 20%, минимум 2 руб., в том числе НДС 20%, максимум 1000 руб., НДС 20%.

За прием на инкассо наличной иностранной валюты ставка тарифа повысится до 10% от суммы, минимум 50 руб.

При совершении операции «Размен белорусских рублей (банкнот на монеты, монет на банкноты)» банк будет взимать плату в размере 3% от суммы плюс НДС 20%, минимум 5 руб., плюс НДС 20%.

За размен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала ставка тарифа составит 5% от суммы, минимум 5 руб.

За замену изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков иностранной валюты, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов ставка тарифа составит 10% от суммы обмена, минимум 5 руб.