БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ АЛЬФА-БАНКА

15:34 12.03.2020 С 12 марта 2020 года вступают в силу изменения в условия кредитных договоров по банковским продуктам «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит онлайн», «Видеокредит». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Альфа-Банка, изменения касаются сроков и порядка предоставления кредита. Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.