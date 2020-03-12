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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ АЛЬФА-БАНКА
15:34 12.03.2020
С 12 марта 2020 года вступают в силу изменения в условия кредитных договоров по банковским продуктам «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит онлайн», «Видеокредит».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Альфа-Банка, изменения касаются сроков и порядка предоставления кредита.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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