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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С ФИЗЛИЦАМИ ДОГОВОРАМ НЕКОТОРЫХ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
14:22 12.03.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 12 марта 2020 года изменяет процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: безотзывный вклад «Плюс к стабильности» - до 11,3% годовых (в зависимости от срока размещения); безотзывный вклад «1 плюс 1» - 10,5% годовых; отзывные вклады «Плюс к накоплениям» и «Плюс к стабильности» - 6,2% годовых.
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