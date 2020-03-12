БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С ФИЗЛИЦАМИ ДОГОВОРАМ НЕКОТОРЫХ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ

14:22 12.03.2020 ОАО «Белагропромбанк» с 12 марта 2020 года изменяет процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: безотзывный вклад «Плюс к стабильности» - до 11,3% годовых (в зависимости от срока размещения); безотзывный вклад «1 плюс 1» - 10,5% годовых; отзывные вклады «Плюс к накоплениям» и «Плюс к стабильности» - 6,2% годовых.