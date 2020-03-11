БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФИЛИАЛ № 200 БЕЛАРУСБАНКА В ВИТЕБСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ

12:53 12.03.2020 ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает в Витебске филиал № 200. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, последний рабочий день филиала — областного управления – 10 апреля 2020 года. С 11 апреля 2020 года на его базе создается Витебское областное управление № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк». Дата прекращения филиалом № 200 — Витебским областным управлением (БИК AKBBBY21200) участия в межбанковских расчетах — 11 апреля 2020 года.