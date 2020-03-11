Банк БелВЭБ совместно с Western Union предоставили пользователям возможность отправлять денежные переводы с сайта www.wubelarus.by в формате 24/7.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, запуск сервиса стал возможным благодаря синергии опыта Банка БелВЭБ в части осуществления процессинга банковских карт и удаленной идентификации клиентов посредством межбанковской системы идентификации (МСИ), а также опыта Western Union в области предоставления цифровых финансовых сервисов.

«Мы расширяем наше цифровое присутствие, чтобы его уровень соответствовал уникальной сети пунктов обслуживания Western Union в ритейле – по всему миру и в каждом регионе, где мы ведем деятельность. Благодаря сотрудничеству с Банком БелВЭБ теперь мы можем предложить нашим клиентам в Беларуси разные каналы и варианты отправки денежных переводов, – сказал Андрей Агеев, региональный вице-президент Western Union в России и странах СНГ. – Мы уверены, что новый сервис будет полезен клиентам, и они по достоинству оценят удобство и простоту онлайн-переводов Western Union».

На сайте www.wubelarus.by клиенты в Беларуси могут выбрать удобные способы отправки и получения перевода. Услуга доступна при использовании карты, выпущенной любым белорусским банком. Деньги могут быть выплачены наличными в более чем 200 странах и территориях мира или зачислены на банковский счет в более чем 100 странах.

Для перевода необходимо зарегистрироваться на сайте www.wubelarus.by перед отправкой первого онлайн-перевода. После регистрации можно начать оформление перевода: выбрать регион, указать сумму отправления, ФИО получателя и номер банковской карты, с которой будут списаны деньги. Каждой транзакции присваивается 10-значный контрольный номер денежного перевода (КНДП). Для получения перевода получателю нужно знать КНДП, имя отправителя и сумму перевода.

Western Union предоставляет услуги денежных переводов в Беларуси с 1996 года. В стране работает более 1000 пунктов обслуживания Western Union, где можно отправить и получить денежные переводы.