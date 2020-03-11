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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
17:57 11.03.2020
ОАО «Белагропромбанк» изменяет с 11 марта 2020 года процентные ставки по вновь заключаемым с физическими лицами договорам некоторых срочных вкладов (депозита).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки будет составлять:
в российских рублях: безотзывный вклад «Плюс к стабильности» - до 5,7% годовых (в зависимости от срока размещения).
в долларах США: безотзывный вклад «Плюс к стабильности» - до 1,30% годовых (в зависимости от срока размещения);
безотзывный вклад «1 плюс 1» - 1,6% годовых;
отзывный вклад «Плюс к накоплениям» и отзывный вклад «Плюс к возможностям» - до 0,5% годовых (в зависимости от срока размещения).
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