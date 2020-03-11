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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США
17:31 11.03.2020
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 12 марта 2020 года приостанавливает прием дополнительных взносов по некоторым вкладам физических лиц в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием дополнительных взносов приостанавливается по следующим договорам:
срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на срок 732 дня, заключенным с 01.03.2019 по 30.12.2019 (включительно);
срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на срок 3 года, заключенным с физическими лицами в период с 04.10.2018 по 30.01.2020 (включительно);
срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Дуэт в USD» на срок 732 дня, заключенным с физическими лицами в период с 01.03.2019 по 30.01.2020 (включительно);
срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Дуэт в USD» на срок 3 года, заключенным с физическими лицами в период с 18.10.2018 по 30.01.2020 (включительно);
срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «ВТБ - Enter» на срок 732 дня и 3 года, заключенным с физическими лицами в период с 31.12.2019 по 30.01.2020 (включительно).
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