ОАО «БПС-Сбербанк» с 10 марта по 9 июня 2020 снижает стоимость идентификации кошелька Яндекс.Деньги в системе "Сбербанк Онлайн" до 0,01 BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно быть владельцем карточки в белорусских рублях БПС-Сбербанка и иметь на ней необходимую сумму для оплаты комиссии.

Стать клиентом банка можно, зарегистрировавшись в системе "Сбербанк Онлайн" через Межбанковскую систему идентификации - МСИ, или обратившись в любое удобное подразделение банка с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, пополнить карту БПС-Сбербанка дистанционно и без комиссии можно в ЕРИП.

Предложение действительно для граждан Беларуси. Проведение идентификации возможно в Web-версии системы "Сбербанк Онлайн" в разделе Каталог-Идентификация кошелька Яндекс.Деньги.