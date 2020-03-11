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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТОИМОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОШЕЛЬКОВ ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
16:16 11.03.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 10 марта по 9 июня 2020 снижает стоимость идентификации кошелька Яндекс.Деньги в системе "Сбербанк Онлайн" до 0,01 BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно быть владельцем карточки в белорусских рублях БПС-Сбербанка и иметь на ней необходимую сумму для оплаты комиссии.
Стать клиентом банка можно, зарегистрировавшись в системе "Сбербанк Онлайн" через Межбанковскую систему идентификации - МСИ, или обратившись в любое удобное подразделение банка с документом, удостоверяющим личность.
Кроме того, пополнить карту БПС-Сбербанка дистанционно и без комиссии можно в ЕРИП.
Предложение действительно для граждан Беларуси. Проведение идентификации возможно в Web-версии системы "Сбербанк Онлайн" в разделе Каталог-Идентификация кошелька Яндекс.Деньги.
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