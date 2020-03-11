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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА «РЕШЕНИЕ» ПОЗВОЛЯЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ QIWI КОШЕЛЕК ONLINE
13:13 11.03.2020
Для прохождения процедуры идентификации и регистрации Qiwi-кошелька не нужно ехать в ЗАО «Банк «Решение» - теперь это можно сделать online.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 11 марта это можно сделать в Мобильном банке. Достаточно установить мобильное приложение Банка «Решение» для iOS или Android, (авторизация доступна как клиентам Банка Решения, так и посредством данных из МСИ (межбанковская система идентификации), подтвердить свои паспортные данные и оплатить за регистрацию кошелька.
В дальнейшем мобильный банк будет удобно использовать для пополнения Qiwi кошелька, оплаты в Steam и зарубежных операторов мобильной связи, быстрого открытия виртуальной карты Visa Virtual, которой можно бесконтактно платить везде, где принимают бесконтактные платежи, открытия и пополнения online депозитов, быстрого оформления заявки на кредит.
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