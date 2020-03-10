ОАО «Белгазпромбанк» запустило белорусскоязычную версию корпоративного сайта вслед за обновлением интерфейсов банкоматов, которые с августа 2019 года стали поддерживать китайский и белорусский языки.

По словам начальника управления информационной политики банка Алексея Федоринчика, наполнение сайта, в отличие от статичного интерфейса устройств, динамичное, поэтому требует процессного подхода в реализации задачи по мультиязыковой поддержке.

«При работе с регулярно обновляемым контентом основная проблема – это умножение трудозатрат на сопровождение контента, которые кратны количеству поддерживаемых языковых версий. В то же время актуальные возможности машинного перевода позволяют значительно упростить задачу по поддержанию любого количества языковых версий», - отметил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем единовременно переведенной информации корпоративного сайта Белгазпромбанка составил более трех миллионов символов, при этом алгоритм перевода в последующем будет применяться к новому либо обновленному контенту.

«Принимая во внимание особенности машинного перевода и в целях улучшения его качества, Белгазпромбанк использует как собственный ресурс, так и механику краудсорсинга, открывая пользователям возможность сообщить свою версию перевода. Для этого необходимо выделить соответствующий фрагмент текста и выполнить сочетание клавиш на клавиатуре ctrl+enter», - говорится в сообщении.