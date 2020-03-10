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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТРИ БЕЛОРУССКИХ БАНКА ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
09:40 11.03.2020
Банк БелВЭБ, БСБ Банк и Банк Дабрабыт объединяют усилия для развития цифровых инструментов финансового рынка. Оператор платформы FINSTORE, входящий в холдинг Банка БелВЭБ, заключил соответствующие соглашения о сотрудничестве с БСБ Банком и Банком Дабрабыт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, реализация документов позволит клиентам БСБ Банка и Банка Дабрабыт приобретать токены через отделения и программное обеспечение банков. Это значительно расширит возможности белорусских граждан инвестировать в новые инструменты сбережения и совместно продвигать белорусские ICO, организованные на площадке FINSTORE.
В основе партнерства – большой опыт сотрудничества между банковской группой Банка БелВЭБ, БСБ Банком и Банком Дабрабыт в реализации различных совместных проектов и общая нацеленность на системную цифровую трансформацию банковского бизнеса.
«Партнерство в развитии цифровых финансовых инструментов между холдингом Банка БелВЭБ, Банком Дабрабыт и БСБ Банком обусловлено общей нацеленностью на системную цифровую трансформацию банковского бизнеса. И нам, и партнерам очевидно, что будущее финансового сектора зависит от создания в Республике Беларусь принципиально новой цифровой экосистемы, соответствующей передовым мировым практикам и использующей последние технологические достижения», сказал председатель Правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.
В настоящее время команда Банка БелВЭБ разрабатывает второй релиз проекта, который связан с выводом новых, не только долговых, инструментов. Он предполагает возможность инвестирования уже для юридических лиц республики Беларусь. Следующий этап – возможность выхода на эту площадку нерезидентов – юридических и физических лиц.
«Это неплохая заявка на то, чтобы наш ПВТ стал региональным финансовым хабом по привлечению средств, в том числе и нерезидентов, для последующего инвестирования в проекты, связанные с высокими технологиями, – считает Василий Матюшевский. – Спасибо нашим банкам – партнерам за то, что присоединились к проекту. С нашей точки зрения это еще больше расширит возможности для привлечения средств и создаст дополнительный поток инвестиций для реального сектора экономики».
Василий Матюшевский также анонсировал проведение Банком БелВЭБ road show для нерезидентов – в России, Германии, Польше, странах Балтии, Юго-Восточной Азии, где будут представлены возможности белорусской юрисдикции и белорусской площадки.
«Беларусь может быть уникальным региональным финансово-технологическим хабом. Это наша глобальная стратегическая задача», – резюмировал он.
Платформа FINSTORE, действующая в правовом режиме Парка высоких технологий, начала работать в октябре 2019 года. Клиенты получили возможность приобретать цифровые активы белорусских предприятий, обеспечивающие фиксированную доходность в диапазоне от 5% до 9% годовых по вложениям в иностранной валюте.
Посредством платформы FINSTORE компании-заказчики могут выпускать и размещать токены, инвесторы – осуществлять простое и безопасное вложение средств и получать доход.
В настоящее время на платформе представлены пять компаний из различных сфер деятельности: СООО «Белвест», ОАО «МАЗ», ЗАО «Чистый берег», ООО «Открытая линия, СП ООО «Паркер Пласт».
По состоянию на 10 марта на платформе FINSTORE зарегистрировано 1278 инвесторов.
В 2019 году инвестиции на платформе составили более 1 млн. долларов США, за январь-февраль 2020-го – выросли в 4 раза, перешагнув отметку в 4, 1 млн. долларов США.
Все компании своевременно и в полном объеме выполнили обязательства по выплате процентного дохода.
Оператор FINSTORE продолжает работать над расширением функциональности платформы и предложениями новых предприятий-партнеров.
С 1 марта 2020 года совершать операции на платформе могут не только физические, но и юридические лица Республики Беларусь, действующие через доверительное лицо.
В планах компании – открытие доступа к платформе иностранным инвесторам и заказчикам, выпуск продуктов с дополнительной гарантией вложений, реализация проектов, использующих недолговую модель финансирования.
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