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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ ИЗБРАН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ФИНАНСОВО-БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ ЕАС
17:31 10.03.2020

Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский избран на прошедшем 6 марта в Москве заседании заместителем председателя Правления Финансово-бизнес-ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).

«В рамках ФБА ЕАС, объединяющей финансовый бизнес стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС и ЕС, мы намерены развивать межбанковское сотрудничество с кредитно-финансовыми институтами Европы и Азии с целью активного подключения белорусских банков к реализации конкретных межгосударственных проектов и продвижения торгово-экономических интересов Республики Беларусь», - отметил Александр Кучинский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, Финансово-бизнес-ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества образована в 2013 году (прежние названия - Финансово-банковская ассоциация стран - участниц Шанхайского сотрудничества, Финансово-банковская ассоциация ЕАС). В настоящее время членами и партнерами ФБА ЕАС являются более 70 структур, в том числе финансово-банковские ассоциации России, ЕАЭС, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Центральной и Восточной Европы, Индии, банки и коммерческие структуры Узбекистана, Китая, Казахстана, Словении, Румынии, России. Рабочие структуры, созданные на площадке ФБА ЕАС: Универсальная товарная биржа «Шелковый путь»; Евразийский центр управления человеческими ресурсами; Евразийский международный консалтинговый центр; Юридический центр Евро-Азиатского сотрудничества; Евразийский таможенно-логистический холдинг; Финансовый фонд. Основные направления деятельности: межбанковское сотрудничество; создание «банка» инвестиционных проектов; проектное финансирование; финансово-банковское сопровождение торгово-экономического, производственного, научно-технического и инвестиционного сотрудничества.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.
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