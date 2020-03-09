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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА КАССЫ № 10 ЦБУ АБСОЛЮТБАНКА В БРЕСТЕ
10:01 10.03.2020
Работа кассы №10 ЦБУ ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в Бресте (ул. Адамковская, 44) временно приостановлена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать до 12 марта 2020 года включительно.
Банк приносит извинения за неудобства.
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