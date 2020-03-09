БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА КАССЫ № 10 ЦБУ АБСОЛЮТБАНКА В БРЕСТЕ

10:01 10.03.2020 Работа кассы №10 ЦБУ ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в Бресте (ул. Адамковская, 44) временно приостановлена. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать до 12 марта 2020 года включительно. Банк приносит извинения за неудобства.