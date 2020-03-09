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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ СЕРВИС ПО ВОЗВРАТУ УТЕРЯННЫХ ВЕЩЕЙ ПРЕДСТАВЛЕН В БАНКЕ ДАБРАБЫТ
18:28 09.03.2020

Банк Дабрабыт совместно с IDS Group представляет новый продукт для физических лиц "Сервис возврата утерянных вещей".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис работает без перерывов на обед и выходные: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и создан, чтобы избавить вас от хлопот, связанных с поиском потерянных личных вещей.

В зависимости от выбранного пакета услуг ("Варта" или "Дзейсная ахова"), клиент получает брелоки, наклейки и багажные бирки, которые содержат инструкцию для человека, нашедшего потерянные ключи, документы, личные вещи, багаж; информацию о вознаграждении за возврат, телефоны круглосуточной линии поддержки, уникальные идентификационные номера владельца.

Если утерянная вещь найдена, то нашедший звонит по указанному на брелоке, наклейке или багажной бирке номеру, компания IDS Group забирает вещь у нашедшего, выплачивает ему компенсацию за возврат и доставляет вещь владельцу.

При этом личные данные остаются недоступны посторонним: брелок, наклейки и багажные бирки содержат контакты компании IDS Group. Компания легко идентифицирует владельца потерянных вещей по уникальным идентификационным номерам и вернет их. Нашедший не получит доступ к информации о клиенте.
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