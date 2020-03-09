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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ ПАКЕТ ОПЕРАЦИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ «#НАСТАРТ» ДЛЯ ИП
17:51 09.03.2020

ОАО «Белгазпромбанк» с 9 марта 2020 г. вводит в действие пакет операций расчетно-кассового обслуживания в белорусских рублях «#наСтарт» для индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет разработан специально для индивидуальных предпринимателей – клиентов региональных офисов Белгазпромбанка (за исключением офисов, расположенных на территории Минска), открывающих первый текущий счет в ОАО «Белгазпромбанк».

Он включает:

открытие банковских счетов в любых валютах с заверением первой карточки образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);

подключение и пользование системой "Интернет-банк Бизнес" с использованием для подписания документов ЭЦП ГосСУОК;

безлимит платежей внутри системы ОАО «Белгазпромбанк»;

3 платежа за пределы банка ежемесячно;

выпуск 2 корпоративных карточек для осуществления текущих расходов и расходов на разъезды ИП, а также позволяющих снимать денежную наличность (в том числе личный доход) на лояльных условиях, и бесплатно вносить выручку на счет;

зарплатный проект с бесплатным выпуском основной зарплатной карточки классического сегмента либо CashAlot, а также установлением льготного периода с зачислением под 0,1% от суммы в течение первых 90 дней с момента заключения договора.

Ежемесячная абонентская плата по данному пакету составляет 10,00 BYN.
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