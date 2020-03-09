27 марта состоится очередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня шесть вопросов. В частности, будут заслушаны отчеты Наблюдательного Совета банка и Правления о работе банка за 2019 год

Кроме того, планируется рассмотреть заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии за 2019 год, утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Акционеры банка также распределят прибыль за 2019 год с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения, а также установят размер дивидендов и срок их выплаты.