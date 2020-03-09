|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
16:14 09.03.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 10 марта 2020 г. изменяет ставки по вкладам в российских рублях, долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются процентные ставки по следующим вкладам:
отзывный «Альфа-Вклад» в российских рублях: 18 месяцев - 3,25% годовых, 36 месяцев - 3,25% годовых;
безотзывный «Альфа-Вклад» в российских рублях со сроком возврата: 5 месяцев - 4,5% годовых, 15 месяцев - 4% годовых; 25 месяцев - 4% годовых, 55 месяцев - 4% годовых;
отзывный «Альфа-Вклад» в российских рублях со сроком возврата: 50 дней - 4,25%, 210 дней - 4,5%;
безотзывный «Альфа-Вклад» в евро со сроком возврата 55 месяцев - 0,25%;
отзывный «Альфа-Вклад» в долларах США со сроком возврата: 18 месяцев - 0,25%, 36 месяцев - 0,5%;
безотзывный «Альфа-Вклад» в долларах США со сроком возврата: 15 месяцев - 0,25%, 25 месяцев - 0,5%, 55 месяцев - 1,25%;
вклад «Альфа-Private» в долларах США со сроком возврата: 3 месяца - 0,05%, 7 месяцев - 0,2%, 12 месяцев - 0,25%, 26 месяцев - 0,5%.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 10 марта 2020 года или позднее, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
Курсы в банках
на 09.03.2020
Конвертация в банках
на 09.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте