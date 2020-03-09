БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

16:14 09.03.2020 ЗАО «Альфа-Банк» с 10 марта 2020 г. изменяет ставки по вкладам в российских рублях, долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются процентные ставки по следующим вкладам: отзывный «Альфа-Вклад» в российских рублях: 18 месяцев - 3,25% годовых, 36 месяцев - 3,25% годовых; безотзывный «Альфа-Вклад» в российских рублях со сроком возврата: 5 месяцев - 4,5% годовых, 15 месяцев - 4% годовых; 25 месяцев - 4% годовых, 55 месяцев - 4% годовых; отзывный «Альфа-Вклад» в российских рублях со сроком возврата: 50 дней - 4,25%, 210 дней - 4,5%; безотзывный «Альфа-Вклад» в евро со сроком возврата 55 месяцев - 0,25%; отзывный «Альфа-Вклад» в долларах США со сроком возврата: 18 месяцев - 0,25%, 36 месяцев - 0,5%; безотзывный «Альфа-Вклад» в долларах США со сроком возврата: 15 месяцев - 0,25%, 25 месяцев - 0,5%, 55 месяцев - 1,25%; вклад «Альфа-Private» в долларах США со сроком возврата: 3 месяца - 0,05%, 7 месяцев - 0,2%, 12 месяцев - 0,25%, 26 месяцев - 0,5%. Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 10 марта 2020 года или позднее, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.