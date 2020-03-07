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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РЕШЕНИЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ПРОВЕДЕНИЕ РЯДА ОПЕРАЦИЙ
14:35 09.03.2020
ЗАО «Банк «Решение» временно приостановило проведение ряда операций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по техническим причинам временно приостановлено погашение электронных денег КИВИ Банка, находящихся в QIWI кошельках, путем оплаты услуг, предоставляемых в рамках системы «Расчет» (ЕРИП); оплата покупок в Steam и 4game, зачисления на счета мобильных операторов России и Казахстана.
Информация о возобновлении проведения указанных выше операций будет сообщена дополнительно.
В банке приносят извинения за неудобства.
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