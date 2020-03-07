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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК НЕ БУДЕТ ИСКУССТВЕННО СДЕРЖИВАТЬ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
13:10 09.03.2020

Пока еще нельзя оценить все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя ситуацию на соответствующих рынках и то, как это влияет на Беларусь.

"Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию", - отметил премьер-министр, которого цитирует Аппарат Совмина.

"В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль", - заявил Сергей Румас.

Отвечая на вопрос, будут ли задействованы какие-то резервы, руководитель правительства сказал: "Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия".
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