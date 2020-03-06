«Приорбанк» ОАО совместно с Mastercard реализовало безопасный сервис оплаты в интернет-магазинах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь по аналогии с использованием платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay сервис токенизации и использования цифровых карточек доступен и при совершении онлайн платежей.

Это означает, что онлайн оплата товаров/услуг стала еще безопаснее, так как при регистрации карточки на сайте или в мобильном приложении торговой точки происходит замена реального номера карточки на цифровой токен, который привязан к конкретной торговой точке. Больше не потребуется подтверждать каждую оплату вводом всех реквизитов платежной карточки, а также повторно регистрировать карточку после её перевыпуска. После токенизации карточки пользователи увидят дизайн своей карты на сайте торговой точки, по аналогии с цифровыми кошельками.

В целях безопасности сразу после регистрации карточки на сайте торговой точки, поддерживающей данный сервис, клиент получает сообщение от Приорбанка о добавлении карточки в электронный кошелек.