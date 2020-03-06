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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРОВЕДЕТ 11 МАРТА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10:49 09.03.2020
11 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется рассмотреть вопрос о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
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