ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» в рамках дальнейшего развития дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет-Банк» реализовало новые сервисы для бизнес-клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юрлица теперь могут заключать договора банковского вклада (депозита) и дополнительные соглашения к ним в виде электронного документа.

Кроме того, доступна заявка на конверсию на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа (Запрос 331), а также заявка на продажу иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа (Запрос 313).