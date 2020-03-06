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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЕ СЕРВИСЫ ПОЯВИЛИСЬ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
09:43 09.03.2020
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» в рамках дальнейшего развития дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет-Банк» реализовало новые сервисы для бизнес-клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юрлица теперь могут заключать договора банковского вклада (депозита) и дополнительные соглашения к ним в виде электронного документа.
Кроме того, доступна заявка на конверсию на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа (Запрос 331), а также заявка на продажу иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа (Запрос 313).
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