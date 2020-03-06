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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАКАЗАТЬ ДЕНЬГИ МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА БЕЛВЭБ
17:38 06.03.2020
Физические лица смогут заказывать через контакт-центр Банка БелВЭБ денежные средства для снятия наличными с текущего (расчетного) банковского счета. Соответствующие изменения внесены в Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц и в Правила текущего (расчетного) банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступают в силу с 12 марта 2020 г.
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