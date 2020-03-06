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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК РАСШИРИЛ СЕТЬ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ
16:34 06.03.2020
ОАО «Паритетбанк» установило еще один банкомат в Миске (ул. Кирова, 18. Ггостиница «Президент-Отель»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно проводить операции с платежными картами VISA, Mastercard, БЕЛКАРТ, снимать наличные белорусские рубли, совершать платежи в ЕРИП, оплачивать кредиты Паритетбанка, услуги мобильных операторов А1, МТС, life:), интернет-провайдеров ByFly, МТИС, Белинфонет, коммунальные платежи (квартплата, газ, вода, электроэнергия) и др.
Банкомат доступен круглосуточно.
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