БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК РАСШИРИЛ СЕТЬ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ

16:34 06.03.2020 ОАО «Паритетбанк» установило еще один банкомат в Миске (ул. Кирова, 18. Ггостиница «Президент-Отель»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно проводить операции с платежными картами VISA, Mastercard, БЕЛКАРТ, снимать наличные белорусские рубли, совершать платежи в ЕРИП, оплачивать кредиты Паритетбанка, услуги мобильных операторов А1, МТС, life:), интернет-провайдеров ByFly, МТИС, Белинфонет, коммунальные платежи (квартплата, газ, вода, электроэнергия) и др. Банкомат доступен круглосуточно.