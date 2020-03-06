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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ БАНКА БЕЛВЭБ И РЭЦ ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
15:55 06.03.2020

Перспективные направления сотрудничества между Банком БелВЭБ и Российским экспортным центром обсуждены 4 марта 2020 года в Москве на встрече председателя Правления Банка БелВЭБ Василия Матюшевского с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной.

Василий Матюшевский выразил заинтересованность в увеличении объемов сотрудничества Банка БелВЭБ с Российским экспортным центром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, стороны обсудили возможности по расширению инструментов финансовой поддержки российских экспортных проектов, а также участие Росэксимбанка в программе по финансированию экспорта в третьи страны белорусской продукции, в производстве которой присутствуют российские компоненты.

Отдельной темой встречи стала цифровизация процесса финансирования российского экспорта, в том числе возможность применения передового опыта Группы БелВЭБ в этой сфере. Стороны договорились о дальнейших шагах для поступательного перевода действующего процесса на цифровую основу.

«Цель РЭЦ заключается во всесторонней поддержке российских экспортеров. Сотрудничество с финансовыми институтами из стран ЕАЭС – один из ключевых инструментов такой поддержки. Кооперация РЭЦ и БелВЭБ дает производителям обеих стран дополнительные возможности для выхода на новые рынки или расширения своего присутствия на них», - сказала Вероника Никишина.

«Состоявшиеся переговоры с руководством Российского экспортного центра знаменуют выход на новый уровень партнерства в дополнение к уже действующим направлениям сотрудничества. Синергия с крупным российским финансовым институтом даст новый импульс для развития продуктов и услуг Банка БелВЭБ», - подчеркнул председатель Правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Российский экспортный центр – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

РЭЦ, как и Банк БелВЭБ, входит в группу ВЭБ.РФ. Сотрудничество Банка БелВЭБ и РЭЦ осуществляется с 2015 года.

В этот же день Василий Матюшевский в рамках визита в Москву встретился с председателем Правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым. Топ-менеджеры обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия.
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