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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПОПОЛНЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ДОГОВОРАМ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ
14:35 06.03.2020

БНБ-Банк с 16 марта 2020 года вносит изменения в условия пополнения по действующим договорам срочного безотзывного банковского вклада для физических лиц в белорусских рублях «Рублю, ergo sum», оформленного онлайн (через систему дистанционного банковского обслуживания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено пополнение по договорам, заключенным с 9 сентября 2019 года по 29 января 2020 года на срок 190 дней и заключенным с 17.12.2019 по 15.02.2020 на срок 3 месяца.

Пополнение прекращается за 2 месяца до срока возврата вклада по договорам, заключенным с 17 февраля по 4 марта 2020 года на срок 3 месяца.
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