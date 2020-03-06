БНБ-Банк с 16 марта 2020 года вносит изменения в условия пополнения по действующим договорам срочного безотзывного банковского вклада для физических лиц в белорусских рублях «Рублю, ergo sum», оформленного онлайн (через систему дистанционного банковского обслуживания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено пополнение по договорам, заключенным с 9 сентября 2019 года по 29 января 2020 года на срок 190 дней и заключенным с 17.12.2019 по 15.02.2020 на срок 3 месяца.

Пополнение прекращается за 2 месяца до срока возврата вклада по договорам, заключенным с 17 февраля по 4 марта 2020 года на срок 3 месяца.