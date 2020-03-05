МТБанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 5 марта 2020 года подписали кредитное соглашение в белорусских рублях на финансирование проектов микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, в соответствии с ним МТБанк получил кредит в размере 20 млн белорусских рублей на срок до 2022 года.

«По объему общего кредитного портфеля юридическим лицам МТБанк входит в топ-10 финансовых организаций среди банковской системы РБ. За минувший год кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 27%, и прирост составил 87 млн белорусских рублей. Ресурсы кредитной линии ЕБРР будут направлены на поддержку приоритетного направления деятельности нашего банка по кредитованию малых и средних предприятий, способствуя их развитию и диверсификации экономики страны в целом. Наша цель – предлагать корпоративным клиентам новые, более конкурентные продукты для целей финансирования их текущей деятельности. Мы уверены, что эта сделка придаст новый импульс развитию взаимоотношений двух финансовых институтов и будет способствовать укреплению сегмента ММСБ в стране», – отметил председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

Стратегическое партнерство МТБанка и Европейского банка реконструкции и развития длится уже 14 лет. За указанное время совокупный объем кредитной поддержки МТБанку на финансирование сегмента ММСБ со стороны ЕБРР превысил 86 млн долларов США. Новое кредитное соглашения расширяет существующее партнерство между МТБанком и ЕБРР в рамках Программы ЕБРР по развитию микро-, малого и среднего бизнеса, а также Программы содействия развитию торговли.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Инвестиции ЕБРР направлены на то, чтобы сделать экономики в своих регионах конкурентоспособными, инклюзивными, хорошо управляемыми, экологичными, устойчивыми и интегрированными.