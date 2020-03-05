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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ТЦ GREEN В МИНСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕМОНТ
12:32 06.03.2020

С 9 марта по 30 апреля 2020 г. отделение 100/1 Приорбанка в Минске (Партизанский пр-т, 182. ТЦ Green) будет закрыто на ремонт.

Как сообщает пресс-служба банка, в это время можно воспользоваться ближайшими отделениями на ул. Радиальной, 38а и на Партизанском проспекте, 150А (ТРЦ МОМО).
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