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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ТЦ GREEN В МИНСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕМОНТ
12:32 06.03.2020
С 9 марта по 30 апреля 2020 г. отделение 100/1 Приорбанка в Минске (Партизанский пр-т, 182. ТЦ Green) будет закрыто на ремонт.
Как сообщает пресс-служба банка, в это время можно воспользоваться ближайшими отделениями на ул. Радиальной, 38а и на Партизанском проспекте, 150А (ТРЦ МОМО).
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