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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БСБ БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
11:15 06.03.2020

ЗАО «БСБ Банк» с 10 марта 2020 года изменяет тарифы для бизнес-клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за зачисление личного дохода ИП теперь составит 0,5%, а в рамках зарплатного пакета IT - 0,29%.

Если ранее были установлены индивидуальные тарифы на обслуживание по данным услугам, и они выше, чем 0,5% для ИП и 0,29% для ИП в рамках IT-пакета, то они будут снижены до стандартных автоматически.

Подробную информацию можно узнать, позвонив в отдел зарплатных проектов БСБ Банка по единому номеру: 306-20-40.
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