БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БСБ БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ

11:15 06.03.2020 ЗАО «БСБ Банк» с 10 марта 2020 года изменяет тарифы для бизнес-клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за зачисление личного дохода ИП теперь составит 0,5%, а в рамках зарплатного пакета IT - 0,29%. Если ранее были установлены индивидуальные тарифы на обслуживание по данным услугам, и они выше, чем 0,5% для ИП и 0,29% для ИП в рамках IT-пакета, то они будут снижены до стандартных автоматически. Подробную информацию можно узнать, позвонив в отдел зарплатных проектов БСБ Банка по единому номеру: 306-20-40.